Και μπράβο μας: Στην Ελλάδα στήνεις ένα ματς και καθαρίζεις με πρόστιμο 50.000

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ανάγκη άμεσης αλλαγής της ποινής για στήσιμο αγώνα μετά την απόφαση της ΕΠΟ για το ματς Ηλιούπολη - Παναργειακός.

Μπάλα ποδοσφαίρου
Στιγμιότυπο από μπάλα ποδοσφαίρου | Eurokinissi
Πέρασε στα... ψιλά, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Ποιο; Ότι η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση Ηλιούπολης και Παναργειακού εναντίον της πρωτόδικης απόφασής της για το μεταξύ τους 1-1 της Superleague 2, που είχε διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο του περυσινού πρωταθλήματος της κατηγορίας.

Ποια ήταν η πρωτόδικη απόφαση; Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για κάθε ομάδα και 20.000 στον πρώην παίκτη (μεταξύ άλλων) του Παναθηναϊκού, Σπύρο Φουρλάνο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ