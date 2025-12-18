Και μπράβο μας: Στην Ελλάδα στήνεις ένα ματς και καθαρίζεις με πρόστιμο 50.000

Πέρασε στα... ψιλά, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Ποιο; Ότι η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση Ηλιούπολης και Παναργειακού εναντίον της πρωτόδικης απόφασής της για το μεταξύ τους 1-1 της Superleague 2, που είχε διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο του περυσινού πρωταθλήματος της κατηγορίας.
Ποια ήταν η πρωτόδικη απόφαση; Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για κάθε ομάδα και 20.000 στον πρώην παίκτη (μεταξύ άλλων) του Παναθηναϊκού, Σπύρο Φουρλάνο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη.
