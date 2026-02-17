Μενού

Καλαϊτζάκης: Η συγγνώμη του στην ΑΕΚ και στον πάγκο του Άρη

O Γιώργος Καλαϊτζάκης στάθηκε στην εικόνα του Αμαρουσίου μετά την πρόκριση επί του Άρη.

Reader symbol
Newsroom
Καλαϊτζάκης - Μαρούσι
O Γιώργος Καλαϊτζάκης του Αμαρουσίου | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Το Μαρούσι έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφερε να επικρατήσει με 87-80 στον προημιτελικό για να αποκλείσει τον Άρη. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών και μετά το τέλος μίλησε στην ΕΡΤ.

Αποθέωσε την ομάδα του ενώ... βιάστηκε να περάσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό, αλλά αμέσως ζήτησε συγγνώμη στην ΑΕΚ, καθώς Πειραιώτες και Ένωση κοντράρονται στον δεύτερο προημιτελικό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ