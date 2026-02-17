Καλαϊτζάκης: Η συγγνώμη του στην ΑΕΚ και στον πάγκο του Άρη

Το Μαρούσι έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφερε να επικρατήσει με 87-80 στον προημιτελικό για να αποκλείσει τον Άρη. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών και μετά το τέλος μίλησε στην ΕΡΤ.

Αποθέωσε την ομάδα του ενώ... βιάστηκε να περάσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό, αλλά αμέσως ζήτησε συγγνώμη στην ΑΕΚ, καθώς Πειραιώτες και Ένωση κοντράρονται στον δεύτερο προημιτελικό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

