Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE το ντέρμπι κορυφής στη Super League 2

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League 2, ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους.

Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE
Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE
Στο γήπεδο της Καλαμάτας διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι στον νότιο όμιλο της Super League 2 με τη «μαύρη θύελλα» να υποδέχεται τον Πανιώνιο. Καλαμάτα - Πανιώνιος LIVE στις 14:00 μέσα από το liveblog του Gazzetta.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς, ενώ με δύο λιγότερους (39) ακολουθεί ο Πανιώνιος που θέλει το θετικό αποτέλεσμα στη Μεσσηνία, για να μην δει τους αντιπάλους του να απομακρύνονται.

 

