Κάν'τε το όπως η… Κύπρος

Μπορεί η τρέχουσα ευρωπαϊκή εβδομάδα να είναι η καλύτερη για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το πρώτο μέρος της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν; Με βάση το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων και παρά την άδικα χαμένη νίκη του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν μπορεί…

Με μία πρόχειρη ματιά οι ομάδες μας θα έχουν την ευκαιρία τους για να ξεκολλήσουν βαθμολογικά και να συγκεντρώσουν πόντους τόσο σε αυτή όσο και στις δύο επόμενες ευρωπαϊκές εβδομάδες, που θα είναι και οι τελευταίες με τέσσερα ταυτόχρονα «ελληνικά» ματς.

