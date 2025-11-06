Κάν'τε το όπως η… Κύπρος

Μπορεί η τρέχουσα ευρωπαϊκή εβδομάδα να είναι η καλύτερη για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το πρώτο μέρος της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν; Με βάση το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων και παρά την άδικα χαμένη νίκη του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν μπορεί…
Με μία πρόχειρη ματιά οι ομάδες μας θα έχουν την ευκαιρία τους για να ξεκολλήσουν βαθμολογικά και να συγκεντρώσουν πόντους τόσο σε αυτή όσο και στις δύο επόμενες ευρωπαϊκές εβδομάδες, που θα είναι και οι τελευταίες με τέσσερα ταυτόχρονα «ελληνικά» ματς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κομμουνιστής - ισλαμιστής που θα μας βάλει «μαντήλες»: Καταρρίπτουμε 4+1 ψέματα για τον Μαμντάνι
- Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»
- Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν
- Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.