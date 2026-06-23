Κάποιος να ειδοποιήσει τη FIFA: Ο Χάαλαντ δεν σταματά να ψάχνει ευκαιρίες για γκολ

Υπάρχει μια αίσθηση αναπόδραστου όταν η μπάλα φτάνει στα πόδια του Έρλινγκ Χάαλαντ. Δεν είναι απλώς ότι σκοράρει αλλά ότι μοιάζει προγραμματισμένος να το κάνει. Στα γήπεδα της Αμερικής, το «Cyborg» της Μάντσεστερ Σίτι έχει πάρει τη Νορβηγία από το χέρι και την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026, έχοντας ήδη καπαρώσει την παρουσία στους «32».

Με τέσσερα τέρματα σε μόλις 180 λεπτά, όσα ακριβώς μετράει και το αντίπαλο δέος, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο 25χρονος στράικερ έχει μετατρέψει τον 9ο όμιλο σε προσωπική του υπόθεση. Το 2/2 απέναντι σε Ιράκ (4-1) και Σενεγάλη (3-2) ήταν απλώς η προθέρμανση για το απόλυτο blockbuster που ακολουθεί: την τιτανομαχία με τη Γαλλία για την πρωτιά του γκρουπ.

Το κοντέρ του με το εθνόσημο γράφει πλέον το εξωφρενικό «59 γκολ σε 52 ματς», όμως το αληθινά τρομακτικό για τους αντιπάλους είναι ότι αυτή τη φορά δεν παλεύει μόνος. Ο Στόλε Σολμπάκεν έχει στα χέρια του την πιο προικισμένη φουρνιά στην ιστορία της χώρας. Με τον Μάρτιν Όντεγκααρντ σε ρόλο εγκεφάλου και τους Σόρλοθ, Ρίερσον και Όρσνες να φέρνουν παραστάσεις πρωταθλητισμού από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το σύνολο εκπέμπει μια πρωτόγνωρη σιγουριά.

Είκοσι οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά το Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία (όπου είχαν σταματήσει στους «16»), οι «Βίκινγκς» επέστρεψαν στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη όχι για τη συμμετοχή, αλλά για να κάνουν θόρυβο. Και όσο ο ηγέτης τους παραμένει σεληνιασμένος, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού μοιάζει ο ιδανικός τόπος για να γράψουν ιστορία.