Τι προβλέπεται με τους κεραυνούς στο Μουντιάλ: Το αυστηρό πρωτόκολλο που διέκοψε το Γαλλία - Ιράκ

Η άνετη επικράτηση της Γαλλίας επί του Ιράκ με 3-0 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς μια σφοδρή ηλεκτρική καταιγίδα ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν το παιχνίδι για δύο ώρες. Ήταν η πρώτη φορά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που ενεργοποιήθηκε το δρακόντειο πρωτόκολλο ασφαλείας των ΗΠΑ για την προστασία από κεραυνούς.

Στα σύγχρονα στάδια, τα οποία είναι γεμάτα μέταλλα, καλώδια και αγώγιμες δομές, ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι άμεσος και θανάσιμος.

Με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη

Εάν εντοπιστεί πτώση κεραυνού σε ακτίνα μικρότερη των 13 χιλιομέτρων από το στάδιο γίνεται διακοπή. Ο αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες αδειάζουν ακαριαία, και όλοι οδηγούνται σε ασφαλείς, στεγασμένους χώρους.

Για να ξαναρχίσει το ματς, απαιτείται μισή ώρα απόλυτης ηρεμίας χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα. Κάθε νέος κεραυνός μηδενίζει το ρολόι και η αναμονή ξεκινά από την αρχή.

Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ακόμη και αν η βροχή είναι ελάχιστη ή ο ουρανός φαίνεται καθαρός, καθώς οι περισσότεροι θάνατοι παγκοσμίως σημειώνονται σε εξωτερικούς χώρους.

Γιατί οι ΗΠΑ είναι «ατμοσφαιρικό πεδίο μάχης»

Η γεωγραφική διαμόρφωση των ΗΠΑ ευνοεί τη δημιουργία ακραίων φαινομένων. Λόγω της έλλειψης φυσικών εμποδίων, θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού συγκρούονται συνεχώς με ψυχρά και ξηρά ρεύματα από τον Καναδά, δημιουργώντας σύννεφα κατακόρυφης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη NOAA, για να εκδηλωθεί καταιγίδα χρειάζονται τρία συστατικά: ζέστη, υγρασία και ασταθής αέρας που ανεβαίνει. Ενδεικτικά, η πολιτεία της Φλόριντα καταγράφει 80-100 ημέρες καταιγίδων ετησίως.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αυστηρότητα των μέτρων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Οι κεραυνοί που πέφτουν ετησίως στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω τους 300 τραυματίες και 20-30 νεκρούς κάθε χρόνο.

Η ακραία θερμοκρασία που αναπτύσσει μια εκκένωση (ξεκινώντας από τους 180°C στην επιφάνεια), ικανή να προκαλέσει ακαριαία καρδιακή ανακοπή ή μόνιμες νευρολογικές βλάβες.

«Αν ακούσεις βροντή, κινδυνεύεις ήδη».