Καραλής: «Είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό και είπαν στη μητέρα μου ότι δεν θα συνεχίσω την καριέρα μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό που είχε στα 18 του και έβαλε σε κίνδυνο την πορεία του στον αθλητισμό.

«Όταν ήμουν 18 χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα έναν οστικό οίδημα στα πόδια και ήταν τόσο δυνατός… Δεν ήμουν μπροστά όταν ο γιατρός είπε στη μητέρα μου ότι δεν θα καταφέρω να επανέλθω στο επίπεδο που ήμουν.

Τότε είχα κάνει παγκόσμια ρεκόρ παίδων και εφήβων, οπότε είχα μια καριέρα να διανύσω. Έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι "ο Εμμανουήλ δεν θα συνεχίσει την καριέρα που έχει γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος".

Αλλά με την πίστη και την αγάπη που έχω στην οικογένεια μου ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά να παλέψω και να πιστέψω… Δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο», είπε αρχικά ο αθλητής του άλματος επί κοντώ.

«Όταν πιστεύουν πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένεια σου είναι το φως. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω τέτοιους γονείς που με βοήθησαν να δω αυτό το φως και να με βγάλουν έξω από τραυματισμούς, ρατσισμό, κατάθλιψη, όπως όλοι.

Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι και τα βλέπω όλα θετικά», πρόσθεσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

