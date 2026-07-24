Καραπαπάς: «Διευκολύναμε τον Τζολάκη και γύρισε Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του»

Εξελίξεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη για τη μεταγραφή του.
Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μιλώντας στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Βέλγιο ανέφερε ότι η ομάδα διευκόλυνε τον διεθνή γκολκίπερ ώστε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του.
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