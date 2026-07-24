Μενού

Καραπαπάς: «Διευκολύναμε τον Τζολάκη και γύρισε Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του»

Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει ώστε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα. Τι δήλωσε ο Κώστας Καραπαπάς.

Reader symbol
Newsroom
Τζολάκης - Ολυμπιακός
Ο Τζολάκης σε προπόνηση του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Εξελίξεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη για τη μεταγραφή του.

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μιλώντας στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Βέλγιο ανέφερε ότι η ομάδα διευκόλυνε τον διεθνή γκολκίπερ ώστε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ