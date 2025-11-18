Καραπαπάς στους Galacticos: «Τι εννοούσα με το Milko Cup! Όλοι ξέρουν τι έχει γίνει»

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς σχολίασε στους «Galacticos» την ατάκα που είχε πει χαρακτηρίζοντας το Conference League ως «Milko Cup».
Εκείνος εξήγησε πως προέκυψε ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός που έκανε, τι εννούσε μ' αυτό και τόνισε πως δεν τον ενοχλεί που κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά.
