Μενού

Καραπαπάς στους Galacticos: «Τι εννοούσα με το Milko Cup! Όλοι ξέρουν τι έχει γίνει»

Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε στους «Galacticos» στην περίφημη ατάκα «Milko Cup» κι έδωσε την δική του εξήγηση.

Reader symbol
Newsroom
Κώστας Καραπαπάς
Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς σχολίασε στους «Galacticos» την ατάκα που είχε πει χαρακτηρίζοντας το Conference League ως «Milko Cup».

Εκείνος εξήγησε πως προέκυψε ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός που έκανε, τι εννούσε μ' αυτό και τόνισε πως δεν τον ενοχλεί που κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ