Καρδίτσα - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τη νίκη που θα της δώσει βαθμολογική ανάσα αναζητά η Καρδίτσα που σήμερα υποδέχεται τη Μύκονο για την 20ή αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Καρδίτσα - Μύκονος στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Καρδίτσα έχει μείνει χωρίς νίκη μετά την επικράτηση της επί του Αμαρουσίου στις 21 Δεκεμβρίου. Από τότε υποχρεώθηκε σε οχτώ διαδοχικές ήττες, σερί που είναι το μεγαλύτερο τη φετινής Stoiximan GBL καθώς ξεπέρασε εκείνα των επτά ηττών που έκαναν ο Πανιώνιος (4/10-15/11) και το Μαρούσι (15/11-4/1). Για τη θεσσαλική ομάδα, το μεγαλύτερο σερί ηττών της παραμένει εκείνο της παρθενικής σεζόν της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, το 2022-23 (22/10/2022 – 21/1/2023) με 11 συνεχόμενα, χαμένα παιχνίδια.

Η Μύκονος προέρχεται από δύο ήττες από τον Πανιώνιο εκτός και τον Άρη εντός έδρας. Η τελευταία επιτυχία της μακριά από το κυκλαδίτικο νησί ήταν εκείνη επί του Κολοσσού, στις 27 Δεκεμβρίου, καθώς ακολούθησαν οι ήττες στις έδρες της ΑΕΚ και του Πανιωνίου.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 12:45

Καρδίτσα - Μύκονος 16:00

Περιστέρι - Πανιώνιος 18:15

Άρης - Μαρούσι 18:15

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14