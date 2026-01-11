Καρδίτσα - Ολυμπιακός LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Στις 13:00 κάνει τζάμπολ η αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό για τη 14η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Καρδίτσα - Ολυμπιακός LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.

Καρδίτσα - Ολυμπιακός Live streaming

Καρδίτσα - Ολυμπιακός LIVE

Με νωπές τις δάφνες της ιστορικής πρόκρισης της στους «16» του BCL, η Καρδίτσα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στη Stoiximan GBL όμως προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκός εκτός έδρας) και συνολικά πέντε στα έξι τελευταία παιχνίδια του. Έκλεισε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 4-8, εξαιτίας κυρίως της αναποτελεσματικότητας της μακριά από το «Γ.Μπουρούσης» (0-6).

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον πρώτο γύρο με την εκτός έδρας νίκη επί του Άρη, διατηρώντας έτσι το αήττητο του (12-0). Είναι κάτι που κατάφερε για 6η φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL μετά τις σεζόν 1994-95, 2010-11, 2012-13, 2016-17 και 2022-23. Έτσι… ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στους αήττητους πρώτους γύρους στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (6-6).

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11