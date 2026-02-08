Καρδίτσα - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Γ. Μπουρούσης» της Καρδίτσας ολοκληρώνεται σήμερα η 18η αγωνιστική της Stoixman GBL. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - Παναθηναϊκός, κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Η Καρδίτσα έχει μείνει χωρίς νίκη από τις 21 Δεκεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου. Έκτοτε μετρά έξι διαδοχικές ήττες που την έβαλαν στο «κάδρο» της «ουράς» της βαθμολογίας. Αν ηττηθεί και την Κυριακή θα ισοφαρίσει το δεύτερο μεγαλύτερο σερί ηττών της στη Stoiximan GBL καθώς είχε μπει με επτά διαδοχικές ήττες στο Πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24. Μεγαλύτερο όλων παραμένει εκείνο των 11 σερί ηττών της σεζόν 2022-23.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα στο Nick Galis Hall από τον Άρη, με την οποία σταμάτησε το σερί 13 νικών που μετρούσε στη Stoiximan GBL. Έτσι έχει πλέον δύο ήττες στα οχτώ εκτός έδρας παιχνίδια του, ενώ είχε 24/24 στην κανονική περίοδο των δύο προηγούμενων σεζόν.
GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 7/2
Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90
Πανιώνιος - Μύκονος 87-76
ΑΕΚ - Μαρούσι 83-74
Περιστέρι - Ηρακλής 92-74
Κυριακή 8/2
Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00
