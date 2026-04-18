Καρδίτσα - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο νικητής από την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Προμηθέα ουσιαστικά εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή στην Stoiximan GBL, με τον ηττημένο να περιμένει και τα άλλα αποτελέσματα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - Προμηθέας κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Την πίεση για το αποτέλεσμα έχει και η Καρδίτσα που προσπαθεί να μείνει πάνω από τη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Κατάφερε να πάρει τα δύο τελευταία, εντός έδρας παιχνίδια της με τη Μύκονο Betsson και τον Πανιώνιο. Έτσι είναι η μοναδική ομάδα από αυτές της τελευταίας πεντάδας, που έχει θετικό συντελεστή αποτελεσμάτων εντός έδρας (6-5). Οι Θεσσαλοί ωστόσο έχασαν στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ, παρότι προηγήθηκαν ακόμη και με 15 πόντους.

Ο Προμηθέας προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες ενώ έχασε τα 10/11 τελευταία παιχνίδια του. Είναι ένας απολογισμός που δεν τον έμπλεξε σε σενάρια υποβιβασμού, ωστόσο θέτει υπό αμφισβήτηση την παρουσία του στα playoffs καθώς βρίσκεται στο -1 από την 8η θέση. Αν δεν τα καταφέρει, αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά την παρθενική σεζόν του στην κατηγορία, το 2016-17.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

Μύκονος - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Κολοσσός 16:00

Καρδίτσα - Προμηθέας 18:15

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 18:15

Κυριακή 19 Απριλίου

Ολυμπιακός - Άρης 13:00

Πανιώνιος - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία της GBL

1. Ολυμπιακός 22-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 15-7

4. ΠΑΟΚ 15-7

5. Άρης 13-8

6. Περιστέρι 13-9

7. Μύκονος 8-14

8. Ηρακλής 8-14

----------------------------

9. Κολοσσός 7-15

10. Προμηθέας 7-15

11. Καρδίτσα 6-16

12. Πανιώνιος 6-16

----------------------------

13. Μαρούσι 5-17