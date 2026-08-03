Μενού

Καρέτσας: Το βίντεο-προαναγγελία της Ντόρτμουντ με... γύρο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα ανακοινωθεί σήμερα (3/8) από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία τον προανήγγειλε με ένα φοβερό βίντεο και πρωταγωνιστή τον... γύρο.

Reader symbol
Newsroom
konstantinos karetsas
AP IMAGES
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ημέρα Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η σημερινή (3/8) καθώς εντός αυτής αναμένεται να ανακοινωθεί η σπουδαία μεταγραφή του από τη Γκενκ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να πληρώνουν στη βελγική ομάδα ένα ποσό πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%.

Ο νεαρός Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2031 και όλα θα γίνουν επίσημα σε λίγες ώρες, με τη γερμανική ομάδα να έχει μπει σε...ελληνικό mood. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ