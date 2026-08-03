Καρέτσας: Το βίντεο-προαναγγελία της Ντόρτμουντ με... γύρο

Ημέρα Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η σημερινή (3/8) καθώς εντός αυτής αναμένεται να ανακοινωθεί η σπουδαία μεταγραφή του από τη Γκενκ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να πληρώνουν στη βελγική ομάδα ένα ποσό πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%.

Ο νεαρός Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2031 και όλα θα γίνουν επίσημα σε λίγες ώρες, με τη γερμανική ομάδα να έχει μπει σε...ελληνικό mood.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr