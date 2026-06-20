Κάρμο: Επιστρέφει στον Ολυμπιακό και θα είναι παρών στην πρώτη προπόνηση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό έχει ήδη ξεκινήσει.
Ο 26χρονος Πορτοανγκολέζος στόπερ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες κι όλα δείχνουν ότι βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να φορέσει ξανά τη φανέλα των Πειραιωτών για μια ακόμα θητεία.
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