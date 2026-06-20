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Κάρμο: Επιστρέφει στον Ολυμπιακό και θα είναι παρών στην πρώτη προπόνηση

Αντίστροφη μέτρηση για την επανένταξη του Κάρμο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με τον 26χρονο στόπερ να δίνει το «παρών» στην προπόνηση των Ερυθρολεύκων στις 29 Ιουνίου.

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Κάρμο - Ολυμπιακός
Ο Νταβίντ Κάρμο του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο 26χρονος Πορτοανγκολέζος στόπερ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες κι όλα δείχνουν ότι βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να φορέσει ξανά τη φανέλα των Πειραιωτών για μια ακόμα θητεία.

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