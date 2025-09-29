«Καταραμένοι Κινέζοι»: Χαμός με το ρατσιστικό παραλήρημα Ιταλού τενίστα προς τους οπαδούς του

Ο τενίστας Lorenzo Musetti ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους οπαδούς του μετά από ένα ξέσπασμα στο γήπεδο του Πεκίνου, αφού κατά τη διάρκεια αγώνα τους αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, «καταραμένους».

Ο Ιταλός, νούμερο 9 στον κόσμο, ενοχλήθηκε από το βήξιμο του κοινού κατά τη διάρκεια του αγώνα του για τους 32 του China Open την Παρασκευή, εναντίον του Γάλλου Giovanni Mpetshi Perricard.

Στο tie-break του δεύτερου σετ, ο Musetti έχασε έναν πόντο από τον Γάλλο και φώναξε «αυτοί οι @@@ Κινέζοι βήχουν συνέχεια», κάνοντας μια χειρονομία προς το κοινό και δείχνοντας το λαιμό του.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον κατηγόρησαν επίσης ότι είπε «καταραμένοι Κινέζοι».

Η έκρηξη προκάλεσε οργή στα social media, με κατηγορίες για ρατσισμό εναντίον του Ιταλού.

«Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για όσα είπα χθες από απογοήτευση κατά τη διάρκεια του αγώνα μου», δήλωσε ο 23χρονος Μουζέτι το Σάββατο σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μερικά άτομα στο πλήθος που έβηχαν επανειλημμένα και ενοχλούσαν το παιχνίδι», συνέχισε ο Μουζέτι στην ανάρτησή του το Σάββατο.

«Δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση τον κινεζικό λαό. Συνέβη σε μια στιγμή άγχους και έντασης στο δεύτερο tiebreak, αλλά και πάλι, αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία».

Ο Μουζέτι έχασε το tiebreak, αλλά τελικά κέρδισε τον αγώνα.

"I realize that the way I expressed myself was wrong and inappropriate, and it hurt many Chinese fans' feelings."



Με πληροφορίες από NBC News