Κάτι πραγματικά παράξενο συμβαίνει στα social media του Ολυμπιακού

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει μόλις σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ανάμεσα στα χιλιάδες σχόλια υπάρχει και ένα στα ελληνικά: «Θα μας ζαλίσουν οι Μεξικανοί, δεν μπορούμε να διαβάσουμε ούτε ένα ελληνικό σχόλιο, λες και διαβάζουμε για τον Ολυμπιακό Γουαδαλαχάρας».

Αυτή είναι μόνο μία από τις περιπτώσεις όπου τα social media του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού γεμίζουν από αμέτρητα σχόλια στα ισπανικά, τα οποία συνοδεύονται από δύο χαρακτηριστικά emojis: τη σημαία του Μεξικού και πολλά, πάρα πολλά μυρμήγκια. Και μιλάμε κυριολεκτικά για χιλιάδες σχόλια.

Τι συμβαίνει στα social media του Ολυμπιακού;

Στα τέλη του καλοκαιριού, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε μία σημαντική μεταγραφή, αυτή του Αρμάντο Γκονζάλες. Πρόκειται για έναν 23χρονο επιθετικό, ο οποίος διάλεξε τον Πειραιά ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, κάνοντας το μεγάλο πέρασμα στην Ευρώπη για χάρη του Ολυμπιακού.

Παρότι ιδιαίτερα νεαρός σε ηλικία, ο Αρμάντο Γκονζάλες είχε κάνει δύο πολύ γεμάτες χρονιές με την προηγούμενη ομάδα του, την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Τα 27 γκολ σε 59 εμφανίσεις, άλλωστε, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη επίδοση.

Είναι ένας από τους λόγους που ο Γκονζάλες έχει χτίσει ένα πελώριο fan club. Εξάλλου, η Τσίβας έχει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις οπαδών στον πλανήτη, με πρόσφατες έρευνες να κάνουν λόγο για περισσότερους από 30 εκατομμύρια ενεργούς φιλάθλους της ομάδας.

Έτσι, η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δεν έφερε στον Πειραιά μόνο έναν ποδοσφαιριστή. Έφερε μαζί του και ένα μεγάλο κομμάτι της μεξικανικής ποδοσφαιρικής κοινότητας που τον ακολουθεί πιστά.

Το ενδιαφέρον των Μεξικανών για τον Ολυμπιακό

Η τρέλα για τον 23χρονο επιθετικό φαίνεται και από το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν τα μεξικανικά media για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Πολλά μέσα έχουν ασχοληθεί εκτενώς με την παρουσία του στην Ελλάδα, ενώ δεν έλειψαν και οι ειδικές αποστολές στον Πειραιά, προκειμένου να καλύψουν από κοντά ακόμη και τις προπονήσεις του με τη νέα του ομάδα.

Ο ίδιος, ούτως ή άλλως, έχει μία υφή σταρ και αυτό φαίνεται στον τρόπο που χειρίζεται τις συνεντεύξεις του, οι οποίες σχεδόν πάντα έχουν μία χαρακτηριστική ατάκα, αλλά και στον γιγαντιαίο λογαριασμό του στα social media, που μετρά 2,8 εκατομμύρια followers. Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος για τον οποίο το όνομά του έχει τόσο μεγάλη απήχηση στο Μεξικό.

Ο «Hormiga» και η ιστορία πίσω από το παρατσούκλι

Στο Μεξικό ο Γκονζάλες είναι περισσότερο γνωστός με το παρατσούκλι του, το «Hormiga», παρά με το πραγματικό του όνομα. Hormiga στα ισπανικά σημαίνει «μυρμήγκι». Το παρατσούκλι, μάλιστα, έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ξεκινά από την παιδική του ηλικία και έναν ασύλληπτο φόβο που είχε για τα μυρμήγκια.

Τα φοβόταν τόσο πολύ, που ο θείος του, θέλοντας να τον πειράξει, του έβγαλε το παρατσούκλι «μυρμήγκι». Αυτό που ξεκίνησε ως ένα οικογενειακό πείραγμα, τελικά έμεινε. Ο Γκονζάλες κράτησε το παρατσούκλι και, με τα χρόνια, το έκανε κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ταυτότητας.

Έχει, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον το πώς μία τόσο απλή ιστορία, κάποια χρόνια μετά και στην άλλη άκρη του κόσμου, έχει φέρει κυριολεκτικά χιλιάδες σχόλια κάτω από σχεδόν κάθε ανάρτηση του Ολυμπιακού. Οι Μεξικανοί φίλαθλοι αποθεώνουν τον Αρμάντο, γράφουν στα ισπανικά και γεμίζουν τα σχόλια με τη σημαία του Μεξικού και, φυσικά, αμέτρητα emojis με μυρμήγκια.