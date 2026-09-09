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Ο διάλογος που δεν περιμέναμε ποτέ: Η Τούνη απαντά στον Μητσοτάκη με... σκόρδα και AI

Πάρτε ποπ-κορν και απολαύστε: Η Ιωάννα Τούνη στέλνει νέα μηνύματα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλοι αναρωτιούνται αν θα γίνει η μεγάλη συνάντηση.

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Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο διάλογος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την Ιωάννη Τούνη, με φόντο τη νέα της επιχειρηματική προσπάθεια στη Γαλλία - και ειδικότερα στο Παρίσι - δεν έχει τελειώσει.

Η influencer εγκαινίαζε τη croissanterie της στο Παρίσι και κάλεσε, ευγενικά, τον πρωθυπουργό να... μην το επισκεφθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη (09/09), στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο επαγγελματικών υποχρεώσεων, της απάντησε πως δεν ήταν στα σχέδιά του αλλά το ξανασκέφτεται.

Σε stories της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη επανήλθε στο ζήτημα, αναδημοσιεύοντας, αρχικά, όλα τα μηνύματα που δέχθηκε ύστερα από την απάντηση του πρωθυπουργού.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

«Αντίο από μένα» έγραψε, κάτω από μία εικόνα με τα λόγια που της απηύθυνε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας το story και από ένα σκόρδο... για το μάτι.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

Ακόμα αναδημοσίευσε μερικές εικόνες AI ειδικά αφιερωμένες σε μία πιθανή τους συνάντηση.

Στη μία εξ αυτών, εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης να απολαμβάνει το κρουασάν του, ενώ η influncer τον σερβίρει, φορώντας ποδιά.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

Και στη δεύτερη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη προσφέρει στον πρωθυπουργό τις λιχουδιές του καταστήματος. 

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

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