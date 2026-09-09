Ο διάλογος που δεν περιμέναμε ποτέ: Η Τούνη απαντά στον Μητσοτάκη με... σκόρδα και AI

Ο διάλογος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την Ιωάννη Τούνη, με φόντο τη νέα της επιχειρηματική προσπάθεια στη Γαλλία - και ειδικότερα στο Παρίσι - δεν έχει τελειώσει.
Η influencer εγκαινίαζε τη croissanterie της στο Παρίσι και κάλεσε, ευγενικά, τον πρωθυπουργό να... μην το επισκεφθεί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη (09/09), στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο επαγγελματικών υποχρεώσεων, της απάντησε πως δεν ήταν στα σχέδιά του αλλά το ξανασκέφτεται.
Σε stories της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη επανήλθε στο ζήτημα, αναδημοσιεύοντας, αρχικά, όλα τα μηνύματα που δέχθηκε ύστερα από την απάντηση του πρωθυπουργού.
«Αντίο από μένα» έγραψε, κάτω από μία εικόνα με τα λόγια που της απηύθυνε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας το story και από ένα σκόρδο... για το μάτι.
Ακόμα αναδημοσίευσε μερικές εικόνες AI ειδικά αφιερωμένες σε μία πιθανή τους συνάντηση.
Στη μία εξ αυτών, εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης να απολαμβάνει το κρουασάν του, ενώ η influncer τον σερβίρει, φορώντας ποδιά.
Και στη δεύτερη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη προσφέρει στον πρωθυπουργό τις λιχουδιές του καταστήματος.
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