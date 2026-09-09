Ο διάλογος που δεν περιμέναμε ποτέ: Η Τούνη απαντά στον Μητσοτάκη με... σκόρδα και AI

Ο διάλογος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την Ιωάννη Τούνη, με φόντο τη νέα της επιχειρηματική προσπάθεια στη Γαλλία - και ειδικότερα στο Παρίσι - δεν έχει τελειώσει.

Η influencer εγκαινίαζε τη croissanterie της στο Παρίσι και κάλεσε, ευγενικά, τον πρωθυπουργό να... μην το επισκεφθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη (09/09), στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο επαγγελματικών υποχρεώσεων, της απάντησε πως δεν ήταν στα σχέδιά του αλλά το ξανασκέφτεται.

Σε stories της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη επανήλθε στο ζήτημα, αναδημοσιεύοντας, αρχικά, όλα τα μηνύματα που δέχθηκε ύστερα από την απάντηση του πρωθυπουργού.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

«Αντίο από μένα» έγραψε, κάτω από μία εικόνα με τα λόγια που της απηύθυνε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας το story και από ένα σκόρδο... για το μάτι.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

Ακόμα αναδημοσίευσε μερικές εικόνες AI ειδικά αφιερωμένες σε μία πιθανή τους συνάντηση.

Στη μία εξ αυτών, εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης να απολαμβάνει το κρουασάν του, ενώ η influncer τον σερβίρει, φορώντας ποδιά.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni

Και στη δεύτερη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη προσφέρει στον πρωθυπουργό τις λιχουδιές του καταστήματος.

Τα story της Ιωάννας Τούνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Instagram/j.touni