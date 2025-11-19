Μενού

Κέντρικ Ναν: Το νέο look του Αμερικανού για το ματς με την Ντουμπάι

Ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να αλλάξει κούρεμα ενόψει του ματς με την Ντουμπάι (20/11) στο ΟΑΚΑ.

Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της Euroleague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens με τους παίκτες του Αταμάν να πραγματοποιούν σήμερα (19/11) την τελευταία τους προπόνηση πριν το ματς.

Την παράσταση έκλεψε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε μια ακόμα αλλαγή στα μαλλιά του. Μένει να δούμε αν θα τα κρατήσει και στον αυριανό αγώνα.

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση:

 

