Κέντρικ Ναν: Το νέο look του Αμερικανού για το ματς με την Ντουμπάι

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της Euroleague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens με τους παίκτες του Αταμάν να πραγματοποιούν σήμερα (19/11) την τελευταία τους προπόνηση πριν το ματς.
Την παράσταση έκλεψε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε μια ακόμα αλλαγή στα μαλλιά του. Μένει να δούμε αν θα τα κρατήσει και στον αυριανό αγώνα.
Δείτε το βίντεο από την προπόνηση:
