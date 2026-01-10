Μενού

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1: Ματσάρα χωρίς... «Χ»αρά!

Η ΑΕΛ αν και με 10 παίκτες από το 65', κρατούσε ως το 89΄ένα πολύτιμο τρίποντο όμως η Κηφισιά των τριών δοκαριών έσωσε τον βαθμό στο φινάλε.

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1: Κανείς δεν «Χ»άρηκε στη Νίκαια. Σε ένα φανταστικό ματς, με πολλές ευκαιρίες και τρία δοκάρια από πλευράς Κηφισιάς η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε στη Νεάπολη, όμως ο Πόκορνι με φανταστικό γυριστό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 στο 90', «έσωσε» το βαθμό για τους γηπεδούχους και στέρησε τη δεύτερη νίκη των Λαρισαίων.

Στην προτελευταία θέση οι Βυσσινί με 10 βαθμούς, στο -2 από τον 12ο ΟΦΗ και οι γηπεδούχοι έμειναν στην 8η θέση με 19 βαθμούς, στο +4 από τον 9ο Παναιτωλικό.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ