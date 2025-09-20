Μενού

Κηφισιά - Άρης LIVE: Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής στο Αγρίνιο

Κηφισιά - Άρης LIVE στις 18:00:για την 4η αγωνιστική της Super League.

αρης -ατρόμητος
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Ατρόμητος - Άρης | ΙΝΤΙΜΕ
Με την αναμέτρηση Κηφισιά - Άρης, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου με σέντρα στις 18.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.

Η ομάδα της Κηφισιάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο ενώ οι «κιτρινόμαυροι», επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. ΑΕ Κηφισιάς 4
  7. ΟΦΗ 3 (2 αγ.)
  8. Ατρόμητος 3
  9. Παναιτωλικός 3
  10. Βόλος 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1 (2 αγ.)
  13. Αστέρας AKTOR 1
  14. Πανσερραϊκός 0

Super League - Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής 

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

