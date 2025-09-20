Κηφισιά - Άρης LIVE: Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής στο Αγρίνιο

Με την αναμέτρηση Κηφισιά - Άρης, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου με σέντρα στις 18.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.
Η ομάδα της Κηφισιάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο ενώ οι «κιτρινόμαυροι», επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- ΠΑΟΚ 9
- Άρης 6
- Λεβαδειακός 4
- ΑΕ Κηφισιάς 4
- ΟΦΗ 3 (2 αγ.)
- Ατρόμητος 3
- Παναιτωλικός 3
- Βόλος 3
- ΑΕΛ 2
- Παναθηναϊκός 1 (2 αγ.)
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 0
Super League - Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025
Κηφισιά - Άρης (18:00)
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)
Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
