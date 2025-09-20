Κηφισιά - Άρης LIVE: Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής στο Αγρίνιο

Με την αναμέτρηση Κηφισιά - Άρης, ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου με σέντρα στις 18.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.

Η ομάδα της Κηφισιάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο ενώ οι «κιτρινόμαυροι», επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 ΠΑΟΚ 9 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 ΑΕ Κηφισιάς 4 ΟΦΗ 3 (2 αγ.) Ατρόμητος 3 Παναιτωλικός 3 Βόλος 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1 (2 αγ.) Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 0

Super League - Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)