Κηφισιά - Ολυμπιακός LIVE: Για τη 10η αγωνιστική στη Super League

Στο γήπεδο της Νεάπολης από την Κηφισιά φιλοξενείται ο Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Ολυμπιακός αρχίζει στις 15:00 με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και LIVE από το Gazzetta.

Κηφισιά - Ολυμπιακός Live

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη και ταυτόχρονα ελπίζουν σε στραβοπάτημα το βράδυ του ΠΑΟΚ ώστε να ανέβουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγο Έσε που έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού και για αυτό ανάμεσα στους εκλεκτούς για το ματς βρίσκεται το όνομα του Λιατσικούρα.

Στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.