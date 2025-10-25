Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1: Τα highlights από το θρίλερ της Νεάπολης

Η Κηφισιά και ο Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 σε έναν δραματικό αγώνα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 19' με θαυμάσια εκτέλεση του Πόμπο.

Οι Αγρινιώτες απάντησαν στο 37' με απίστευτο δεξί σουτί από πλάγια αριστερά του Κοντούρη.

