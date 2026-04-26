Κηφισιά - Παναιτωλικός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τη νίκη που θα τους φέρει με το… ενάμισι στην Super League της επόμενης αγωνιστικής αναζητούν σήμερα οι ισόβαθμοι στους 30 βαθμούς, Κηφισιά και Παναιτωλικός που αναμετρούνται για την 5η αγωνιστική των Play Outs. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Πέντε φορές έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες και οι τρεις από αυτές ήταν με γηπεδούχο την Κηφισιά. Ο Παναιτωλικός διατηρεί το αήττητο και έχει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στα παιχνίδια αυτά.
Στις φετινές τους αναμετρήσεις υπήρξε μία ισοπαλία (1-1) στον Α’ Γύρο στη Νεάπολη, ενώ για την 24η αγωνιστική ο Παναιτωλικός επικράτησε με 2-1 στο Αγρίνιο στις 9 Μαρτίου 2026. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που σκόραραν και οι δύο ομάδες χωρίς να σημειωθεί ισοπαλία, αφού οι άλλες δύο νίκες του Παναιτωλικού ήταν με 3-0 στην έδρα του και με 1-0 στο γήπεδο της Καισαριανής για τη σεζόν 2023-24 για τα Playouts. Οι δύο ισοπαλίες τους είναι με 2-2 το 2023-24 και με 1-1 στο φετινό πρωτάθλημα.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός 16:00
- Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. 18:00
- ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00
Η βαθμολογία στα Play Outs
9. Ατρόμητος 30
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 30
12. Αστέρας Τρ. 25
----------------------------
13. ΑΕΛ 24
14. Πανσερραϊκός 24
- Η στιγμή που o δράστης ανοίγει πυρ και συλλαμβάνεται - Τραμπ: «Κανείς δεν θα πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»
- 30 εκατοστά φούστας: Το χρονικό της πιο παράλογης αστυνομικής καταδίωξης στην Ελλάδα
- Το ακριβότερο ακίνητο που πωλήθηκε ποτέ στην Ελλάδα - Η θεαματική διαφορά στην τιμή με το δεύτερο
- Η «προπόνηση» των ναζί στην Γκουέρνικα, ο βομβαρδισμός και ο Πικάσο
