Κηφισιά - Παναιτωλικός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Τη νίκη που θα τους φέρει με το… ενάμισι στην Super League της επόμενης αγωνιστικής αναζητούν σήμερα οι ισόβαθμοι στους 30 βαθμούς, Κηφισιά και Παναιτωλικός που αναμετρούνται για την 5η αγωνιστική των Play Outs. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πέντε φορές έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες και οι τρεις από αυτές ήταν με γηπεδούχο την Κηφισιά. Ο Παναιτωλικός διατηρεί το αήττητο και έχει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στα παιχνίδια αυτά.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις υπήρξε μία ισοπαλία (1-1) στον Α’ Γύρο στη Νεάπολη, ενώ για την 24η αγωνιστική ο Παναιτωλικός επικράτησε με 2-1 στο Αγρίνιο στις 9 Μαρτίου 2026. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που σκόραραν και οι δύο ομάδες χωρίς να σημειωθεί ισοπαλία, αφού οι άλλες δύο νίκες του Παναιτωλικού ήταν με 3-0 στην έδρα του και με 1-0 στο γήπεδο της Καισαριανής για τη σεζόν 2023-24 για τα Playouts. Οι δύο ισοπαλίες τους είναι με 2-2 το 2023-24 και με 1-1 στο φετινό πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. 18:00

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία στα Play Outs

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12. Αστέρας Τρ. 25

----------------------------

13. ΑΕΛ 24

14. Πανσερραϊκός 24

