Κηφισιά - Παναθηναϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου αναμετρώνται σήμερα η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 18:00, με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το Live του Gazzetta.

Κηφισιά - Παναθηναϊκός LIVE

Η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ από την άλλη πλευρά οι «πράσινοι» στο μοναδικό τους παιχνίδι ως τώρα έχουν έρθει ισόπαλοι.

