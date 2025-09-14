Κηφισιά - Παναθηναϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου αναμετρώνται σήμερα η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 18:00, με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το Live του Gazzetta.
Κηφισιά - Παναθηναϊκός LIVE
Η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ από την άλλη πλευρά οι «πράσινοι» στο μοναδικό τους παιχνίδι ως τώρα έχουν έρθει ισόπαλοι.
