Κηφισιά - ΠΑΟΚ 1-4: Πρώτος και με τεσσάρα ο «Δικέφαλος»

Το ζητούμενο απόψε για τον ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρο: να περάσει από τη Νίκαια και να φύγει με το τρίποντο στις αποσκευές του. Απέναντι στην Κηφισιά μια νίκη πέρα από τη βαθμολογική της αξία, θα τον έστελνε μόνο πρώτο στην κορυφή και θα του δώσει το ιδανικό μομέντουμ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Για την γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρες βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Χουχούμης να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας.

