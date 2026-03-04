Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά απέναντι στον ΠΑΟΚ απόψε (04/03) για τον εξ'αναβολής αγώνα της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Λεβαδειακού την περασμένη αγωνιστική και θέλει τη νίκη για να μπει στην πρώτη οκτάδα.

Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αν επικρατήσει απόψε, πιάνει στην κορυφή Ολυμπιακό και ΑΕΚ λίγο πριν το ντέρμπι του Φαλήρου με τους «ερυθρόλευκους».

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Αρης 3-1

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 53 AEK 53 ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.) ΟΦΗ 28 (22 αγ.) Άρης 28 Ατρόμητος 27 Βόλος 27 Κηφισιά 24 (22 αγ.) Παναιτωλικός 21 ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (5μμ)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)