Κηφισιά - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά απέναντι στον ΠΑΟΚ απόψε (04/03) για τον εξ'αναβολής αγώνα της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Λεβαδειακού την περασμένη αγωνιστική και θέλει τη νίκη για να μπει στην πρώτη οκτάδα.
Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αν επικρατήσει απόψε, πιάνει στην κορυφή Ολυμπιακό και ΑΕΚ λίγο πριν το ντέρμπι του Φαλήρου με τους «ερυθρόλευκους».
Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)
- ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0
- Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
- Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0
- Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
- Βόλος – ΑΕΚ 2-2
- ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0
- Παναθηναϊκός – Αρης 3-1
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 53
- AEK 53
- ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)
- ΟΦΗ 28 (22 αγ.)
- Άρης 28
- Ατρόμητος 27
- Βόλος 27
- Κηφισιά 24 (22 αγ.)
- Παναιτωλικός 21
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου
- Αρης – Ατρόμητος (5μμ)
- ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)
Κυριακή 8 Μαρτίου
- Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)
- Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)
- Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
- Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
- Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα: Πού βρίσκονται σε Αθήνα και Πειραιά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.