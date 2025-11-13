Κίναν Έβανς - Ρήξη αχίλλειου τένοντα: Οι 4 λόγοι που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια

Ο χθεσινός σοκαριστικός τραυματισμός του Κίναν Έβανς κατά την διάρκεια του Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις έφερε στην επιφάνεια ένα από τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου αθλητισμού. Τις συχνές ρήξεις αχίλλειου τένοντα, οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Το 2024 μία ομάδα επιστημόνων δημοσίευσε στο «Sports Medicine – Open» μία έρευνα με τίτλο «Πρόσφατες εξελίξεις στην ανάλυση κινδύνου ρήξης του αχίλλειου τένοντα: Μια συστηματική ανασκόπηση».
Τα τελευταία χρόνια, ο αχίλλειος τένοντας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους και ευάλωτους ιστούς στους αθλητές υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
