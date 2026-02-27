Κλήρωση Conference League: H AEK απέναντι στην Τσέλιε στους «16»

Ο δρόμος για τους «16» του Confernce League άνοιξε και η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της: την Τσέλιε! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να ξαναμπεί στην μάχη της Ευρώπης, αυτή τη φορά με στόχο την πρόκριση απέναντι στους Σλοβένους που την είχαν πληγώσει στην πρεμιέρα με 3-1.
Η Τσέλια έρχεται με φόρα, αφού πέταξε εκτός τη Ντρίτα με δύο ίδια σκορ, όμως η Ένωση έχει την εμπειρία, την δυναμική και το πιο σημαντικό, την ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με το gazzetta.gr, tο πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου, εκτός έδρας για την Ένωση, ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα (19/3). Αξιοσημείωτο, πως ο Δικέφαλος θα παίξει ρεβάνς εντός έδρας και εφόσον αγωνιστεί στους «8».
