Κολοσσός - Παναθηναϊκός 67-90: Με Σορτς και... ροτέισον πέρασε από τη Ρόδο

Κολοσσός - Παναθηναϊκός 67-90: Με τον Εργκίν Άταμαν να αφήνει εκτός ματς του Όσμαν, Χουάντσο, Σλούκα και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες από το δεύτερο rotation, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του Κολοσσού στη Ρόδο με 90-67 έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ.) Πρόβλημα με Ρισόν Χολμς.

Στο ματς της Ρόδου ο Κολοσσός ήταν ανταγωνιστικός και προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό αλλά οι «πράσινοι» δεν κινδύνευσαν σε κανένα σημείο του αγώνα και χάρη στον Τι Τζέι Σορτς φρόντισε να πάρει και διαφορά ασφαλείας στην 4η περίοδο. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 18 πόντους με 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μήτογλου (12π.), Γιούρτσεβεν (13π.-9ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (12π.)

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr