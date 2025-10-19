Κολοσσός - Παναθηναϊκός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Ρόδο, κόντρα στον Κολοσσό, δοκιμάζεται σήμερα ο Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η ομάδα της Ρόδου συνεχίζει σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα καθώς μπήκε στο Πρωτάθλημα με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στο οποίο ηττήθηκε και εκείνο απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη το οποίο κέρδισε. Ο Κολοσσός αποδείχτηκε πάντως των… άκρων ως προς τις επιδόσεις του στα ριμπάουντ σε αυτές τις δύο αγωνιστικές, καθώς σημείωσε την κορυφαία (41 με τον Άρη ) και τη χειρότερη (24 με την ΑΕΚ) του Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του ΠΑΟΚ έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ, στην πρώτη ήττα του για την κανονική περίοδο μετά από συνολικά 28 σερί νίκες και 22 σερί εκτός έδρας επιτυχίες για την πρώτη φάση του Πρωταθλήματος. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ωστόσο, ο Παναθηναϊκός σημείωσε την κορυφαία επίδοση πόντων με αιφνιδιασμούς των πρώτων δύο αγωνιστικών. Είχε 21 πόντους στο transition ενώ καμία άλλη ομάδα δεν ξεπέρασε τους 16, σε μία επίδοση που βέβαια αποκτά μεγαλύτερη αξία με δεδομένο τον δείκτη δυσκολίας ενός «αιώνιου» ντέρμπι.

