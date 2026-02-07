Μενού

Κολοσσός - ΠΑΟΚ LIVE από τη Ρόδο για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Κολοσσός - ΠΑΟΚ LIVE στις 15:45 από τη Ρόδο για τη Stoiximan GBL.

Με την αναμέτρηση του Κολοσσού με τον ΠΑΟΚ ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Κολοσσός - ΠΑΟΚ LIVE στις 15:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

​Ο Κολοσσός αναδεικνύει πρωταγωνιστές στην επίθεση του στις τελευταίες εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε επίδοση 20+ πόντων στις πρώτες 14 αγωνιστικές και σημείωσε πέντε στις τρεις τελευταίες. Όλες ήρθαν από παίκτες που προστέθηκαν στο ρόστερ του στο δεύτερο γύρο αφού από δύο είχαν ο Τέβιν Μακ και ο Τσέισον Ραντλ ενώ μία είχε και ο Ντέιβιντ Νίκολς.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση στη Stoiximan GBL μετά την αναβολή του αγώνα με τη Μύκονο. Πριν από αυτήν, ο Δικέφαλος επέστρεψε στις νίκες με την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Πανιωνίου. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις του, ο Δικέφαλος σημείωσε τις δύο μικρότερες, επιθετικές επιδόσεις του στο φετινό Πρωτάθλημα μένοντας στους 69 κόντρα στον Παναθηναϊκό και στους 70 κόντρα στον Πανιώνιο.

 

