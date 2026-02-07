Σορίν Ματέι: Πώς άρχισαν όλα - Η ομηρία του αστυφύλακα πριν το φιάσκο της οδού Νιόβης

Η υπόθεση του Σορίν Ματέι έχει χαρακτηριστεί όλα αυτά τα χρόνια ως ένα μεγάλο φιάσκο της ελληνικής αστυνομίας. Οι, σύμφωνα με ειδικούς, λάθος χειρισμοί στην υπόθεση είχαν σαν αποτέλεσμα το μακελειό στην οδό Νιόβης με τον τραγικό θάνατο της Αμαλίας Γκινάκη από χειροβομβίδα.
Η υπόθεση του Ρουμάνου κακοποιού, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα σχεδόν τρεις δεκαετίας μετά, λόγω της νέας ταινίας «Τελευταία Κλήση» που οσυιαστικά βασίζεται στην ιστορία του Ματέι και όλα όσα έγιναν τότε σε... ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση.
Πριν φτάσουμε όμως στο μοιραίο βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου του 1998 με την εισβολή του στο διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια και τα όσα ακολούθησαν, είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες μία σειρά από γεγονότα.
«Μετρ των αποδράσεων» έγραφαν οι εφημερίδες
Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ματέι ήταν γνωστός στις Αρχές πολύ πριν από το φθινόπωρο του 1998. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου για την εφημερίδα Έθνος της 7ης/9/1998 πως ο Ματέι είναι «σκληρός και λίαν επικίνδυνος κακοποιός. Έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, σωματικές βλάβες κι ένα σωρό άλλες εγκληματικές πράξεις. Θεωρείται μετρ και στις αποδράσεις καθόσον δραπέτευσε πέντε φορές ως τώρα. Τελευταία - τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ. του 1998) - κατάφερε να δραπετεύσει από το Τμήμα Μεταγωγών Πατρών».
Σόρίν Ματέι: Πώς πήρε όμηρο τον Κρυσταλλογιάννη
Ο Σορίν Ματέι μαζί με έναν συγεργό του από τη Χαλκίδα, τον Παναγιώτη Χαλεπά, είχαν αποπειραθεί να ληστέψουν έναν τοπικό επιχειρηματία. Ο Ρουμάνος τον πυροβόλησε στα πόδια, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναγνώρισαν τον συνεργό του, που συνελήφθη. Εκείνος στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς στήνοντας ουσιαστικά παγίδα τον Ματέι.
Στην εισβολή όμως που πραγματοποιείται στο σπίτι του Ματέι οι αστυνομικοί αιφνιδιάζονται καθώς ο Ματέι έχοντας υποψιαστεί την ενέδρα τούς περιμένει κρατώντας ένα όπλο και δύο χειροβομβίδες. Αφού πήρε ως όμηρο τον αστυφύλακα του τμήματος ασφαλείας Χαλκίδας Θανάση Κρυσταλλογιάννη (33 χρονών τότε, από τα Ελληνικά Ευβοίας) κατευθύνθηκε με αυτοκίνητο στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και διέφυγε ύστερα από αρκετές ώρες περιπλάνησης παρά την αστυνομική συνοδεία.
Τελικά κάπου στον Πειραιά εγκατέλειψε το αμάξι και τον αστυνομικό και επιβιβάστηκε σε ταξί προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά από αυτό το περιστατικό οι αστυνομικοί ήρθαν για δεύτερη φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σορίν Ματέι σε αγροτική περιοχή της Λάρισας, αλλά μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών ξέφυγε.
«Όταν απελευθέρωσε τον αστυνομικό Κρυσταλλόγιαννη στον Πειραιά, έφερε μαζί του ένα πιστόλι σαρανταπεντάρι και ρεις χειροβομβίδες. Σε περίπτωση που θα βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση δεν θα διστάσει να προκαλέσει μακελειό» έγραφε προφητικά το Έθνος στις 7 Σεπτεμβρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα ο Σορίν Ματέι θα χρησιμοποιούσε όντως τη χειροβομβίδα και θα προκαλούσε μακελειό...
