Μενού

Κωστούλας και Τζίμας στο Gazzetta: «Έχουμε πάθει πλάκα με την Μπράιτον, δεν θέλουν να μας κάψουν»

Το Gazzetta τρύπωσε στο προπονητικό κέντρο της Μπράιτον.

Reader symbol
Newsroom
Κωστούλας και Τζίμας στο Gazzetta
Συνέντευξη με τον Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα | gazzetta.gr
  • Α-
  • Α+

Κανένα φορτίο, κανένα βαρίδι στους ώμους τους. Μόνο χαμόγελα στα πρόσωπά τους, μόνο δουλειά στο κεφάλι τους. Και πολλά, πολλά γέλια, πολλή καζούρα, πολλή πλάκα. Δύο νέα παιδιά που το απολαμβάνουν. Ζουν το όνειρό τους άλλωστε, και είναι αρκετά τυχεροί ώστε να το ζουν παρέα. Όχι απλά ως wonderkids, αλλά ως φίλοι πλέον. Δύο Έλληνες στο Μπράιτον, μια ομάδα που χρύσωσε με δεκάδες εκατομμύρια τον Ολυμπιακό και - έστω έμμεσα - τον ΠΑΟΚ όχι βλέποντάς τους ως στοιχήματα, αλλά ως το μέλλον της.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ