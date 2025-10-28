Μενού

Κωστούλας: «Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου»

Λίγο πριν το παρθενικό του γκολ στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε στο «Athletic» σχετικά με την παρουσία του στην Μπράιτον και τον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Χαράλαμπος Κωστούλας
Χαράλαμπος Κωστούλας | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ένα από τα hot ονόματα της μεταγραφικής περιόδου το περασμένο καλοκαίρι στην Αγγλία ήταν αναμφίβολα ο Μπάμπης Κωστούλας καθώς έσπασε κάθε ρεκόρ σε πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή και άφησε τον Ολυμπιακό σε ηλικία 18 ετών για τον μαγικό κόσμο της Premier League με την Μπράιτον.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ