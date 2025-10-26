Κωστούλας: Πρώτο γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον, μέσα στο «Ολντ Τράφορντ»!

Μία ημέρα που θα θυμάται για πάντα η σημερινή για τον Μπάμπη Κωστούλα! Ο Έλληνας παίκτης της Μπράιτον ήρθε από τον πάγκο στο 79ο λεπτό στην αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 9η αγωνιστική της Premier League και έδωσε -έστω και προσωρινή- λύση για την ομάδα του!
Στο 90+2', από το κόρνερ του Μίλνερ, ο Κωστούλας πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 3-2 για τους Γλάρους πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου! Ο Κωστούλας έγινε έτσι ο νεότερος Έλληνας παίκτης που βρίσκει δίχτυα στην Premier League.
