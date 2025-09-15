Κουγιουμτσίδης: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ζάγκρεμπ - Νέο κεφάλαιο στην ελληνική πάλη

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ένα νέο, «χρυσό» κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής πάλης. Ο 23χρονος νίκησε τον Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2, και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ.

Ο Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ο Κουγιουμτσίδης δεν είχε αντίπαλο στην κατηγορία του, κατά το gazzetta.

Την Κυριακή (14/9) αρχικά στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, στον προημιτελικό τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο.