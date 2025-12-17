Κύπελλο Ελλάδος: Φουλ για Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κερδίσει με 2-1 την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως επειδή δεν το έκανε με αρκετά γκολ, δεν μπόρεσε να αποφύγει το εμπόδιο του Ολυμπιακό πριν το τελικό.

