Λάρισα - Ατρόμητος 0-0: Κόλλησε η βελόνα σε ένα ματς «ευκαιρία»

Χαμένη μόνο η ΑΕΛ Novibet. Σε ένα παιχνίδι το οποίο για τους γηπεδούχους ήταν χωρίς αύριο, οι «βυσσινί» με τον Ατρόμητο έμειναν στο μηδέν. Με τον βαθμό αυτό η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έφτασε τους 9 βαθμούς, ωστόσο έμεινε η διαφορά με τους «κυανόλευκους» που με την σειρά τους έφτασαν τους 13.

Η ομάδα της Λάρισας ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα, τον Κοσονού αριστερό μπακ, τον Αποστολάκη δεξί και τον Παντελάκη και Φεριγκρά στα στόπερ. Οι Πέρες και Σουρλής ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Μούργο δεξί εξτρέμ, τον Σαγάλ αριστερό και πίσω από τον Γκαράτε τον Τούπτα.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ κατέβασε τον Ατρόμητο επίσης με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Κίνι δεξί και τους Μανσούρ και Σταυρόπουλο στα στόπερ. Τσιγγάρας και Καραμάνης ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Μπάκου αριστερό εξτρέμ, ο Γιουμπιτάνα δεξί και πίσω από τον Τσαντίλα ο Μίχορλ.

