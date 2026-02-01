Λεβαδειακός - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Λιβαδειά ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής για την 19η αγωνιστική στη Super League, εκεί που ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Αστέρας κάνει σέντρα στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο ASTERAS AKTOR δεν έχει ηττηθεί στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του Λεβαδειακού, ωστόσο μεσολάβησαν δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος, στις οποίες η ομάδα της Βοιωτίας σημείωσε δύο νίκες με 1-0. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, ο ASTERAS AKTOR έχει επικρατήσει δύο φορές, με 2-1 και 2-0, ενώ υπάρχει και μία ισοπαλία με 1-1.

Αυτή η νίκη του ASTERAS AKTOR έσπασε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών ισοπαλιών ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες. Το μεταξύ τους 1-1 για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στην Αρκαδία ανέβασε πλέον τις ισοπαλίες στις πέντε στα έξι τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.

Η πρώτη τους συνάντηση στη Super League διεξήχθη στις 30 Δεκεμβρίου 2007 στη Βοιωτία και ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Αυτό το 0-0, μαζί με εκείνο της σεζόν 2012-13, είναι οι μοναδικές αναμετρήσεις τους με γηπεδούχο τον Λεβαδειακό στις οποίες δεν σημειώθηκε τέρμα.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ. 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00

Η βαθμολογία της Super League

Ομάδα Αγ. Βαθμ. 1. ΑΕΚ 18 44 2. Ολυμπιακός 17 42 3. ΠΑΟΚ 17 41 4. Λεβαδειακός 18 35 5. Παναθηναϊκός 17 26 6. Άρης 19 25 7. Βόλος 19 25 8. ΟΦΗ 18 21 9. Κηφισιά 17 19 10. ΑΕΛ 19 19 11. Ατρόμητος 19 17 12. Παναιτωλικός 19 15 13. Αστέρας Τρ. 17 13 14. Πανσερραϊκός 18 8