Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1: Ασταμάτητοι οι Βοιωτοί με μαγικό Παλάσιος

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με τον Άρη, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στη Λιβαδειά με 3-1 και συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις, λίγες ημέρες πριν τον ιστορικής σημασίας ημιτελικό με τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο.

Οι Βοιωτοί έφτασαν τους 38 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έμειναν προτελευταίοι με 13 πόντους, στο -2 από τον 12ο Παναιτωλικό, έχοντας αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών στο πρωτάθλημα.

