Μενού

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1: Ασταμάτητοι οι Βοιωτοί με μαγικό Παλάσιος

Με σκορ 3-1 έληξε το ματς Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης, με τους Βοιωτούς να συνεχίζουν την απίθανη πορεία τους πλησιάζοντας τον Παναθηναϊκό στους 12 βαθμούς.

Reader symbol
Newsroom
Λεβαδειακός
Λεβαδειακός | In Time / Παναγιώτης Πραγιάννης
  • Α-
  • Α+

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με τον Άρη, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στη Λιβαδειά με 3-1 και συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις, λίγες ημέρες πριν τον ιστορικής σημασίας ημιτελικό με τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο.

Οι Βοιωτοί έφτασαν τους 38 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έμειναν προτελευταίοι με 13 πόντους, στο -2 από τον 12ο Παναιτωλικό, έχοντας αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών στο πρωτάθλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ