Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0: Nίκη - πρόκριση στα ημιτελικά για τους ασταμάτητους Βοιωτούς

Ο τρομερός Λεβαδειακός πήρε το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος, μετά την νίκη - πρόκριση επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0.
Το 1-0 έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον, που έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ραμίρες.
Το τελικό 2-0 σημείωσε στο 94' ο Μπάλτσι μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων με τον Σόουζα να προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και τον Ραμίρες να χάνει τη μπάλα.
Η εκπληκτική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, θα αντιμετωπίσει στην ημιτελική φάση τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:00) σε διπλούς αγώνες.
- Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα» που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια
- Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης: Θλίψη στην ΕΡΤ - «Λύγισε» η παρουσιάστρια
- Πλακιάς για Καρυστιανού: «Όποτε τη βλέπω θα την παίρνω αγκαλιά - Από τους πρώτους που ζητούσε δικαίωση»
- «Η Boca Juniors είναι ολόκληρη η ζωή μου» - Το Reader στο ιστορικό La Bombonera
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.