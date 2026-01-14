Μενού

Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0: Nίκη - πρόκριση στα ημιτελικά για τους ασταμάτητους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ.

Λεβαδειακός - Κηφισιά
Στιγμιότυπο από το ματς Λεβαδειακός - Κηφισιά | Eurokinissi/ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο τρομερός Λεβαδειακός πήρε το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος, μετά την νίκη - πρόκριση επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0.

Το 1-0 έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον, που έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ραμίρες.

Το τελικό 2-0 σημείωσε στο 94' ο Μπάλτσι μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων με τον Σόουζα να προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και τον Ραμίρες να χάνει τη μπάλα. 

Η εκπληκτική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, θα αντιμετωπίσει στην ημιτελική φάση τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:00) σε διπλούς αγώνες.

 

