Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0: Nίκη - πρόκριση στα ημιτελικά για τους ασταμάτητους Βοιωτούς

Ο τρομερός Λεβαδειακός πήρε το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος, μετά την νίκη - πρόκριση επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0.

Το 1-0 έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον, που έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ραμίρες.

Το τελικό 2-0 σημείωσε στο 94' ο Μπάλτσι μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων με τον Σόουζα να προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και τον Ραμίρες να χάνει τη μπάλα.

Η εκπληκτική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, θα αντιμετωπίσει στην ημιτελική φάση τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:00) σε διπλούς αγώνες.