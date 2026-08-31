Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

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Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε (31/08) για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.

Οι Βοιωτοί υπέστησαν βαριά ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Το «τριφύλλι» δεν αγωνίστηκε καθώς είχε ζητήσει αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά και πηγαίνει στη Λιβαδειά με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση στη league phase του Conference League.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 ΟΦΗ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Bόλος Elabet 0 Ηρακλής 0 Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

19:30 Βόλος – Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός