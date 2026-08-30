Νεπάλ: Πώς ένας δάσκαλος έσωσε 900 μαθητές - «Επιβιώσαμε για μόλις 10 δευτερόλεπτα»

Ένας διευθυντής σχολείου και δάσκαλος στο Νεπάλ έδωσε εγκαίρως εντολή εκκένωσης σε 900 παιδιά από το σχολείο λίγες μόλις στιγμές πριν το φονικό τείχος νερού χτυπήσει την πόλη τους, εν μέσω των καταστροφικών ξαφνικών πλημμυρών που έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 800 ανθρώπων και έχουν αφήσει χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο Ρατζέντρα Νταουάντι αποφάσισε να διακόψει τα μαθήματα και να διατάξει τα παιδιά να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο, αφού έλαβε προειδοποιήσεις για το μέγεθος της πλημμύρας που κατευθυνόταν προς την περιοχή.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Ο Νταουάντι, διευθυντής του γυμνασίου Tribhuvan Trishuli στη Νουακότ, το οποίο έχει 1.600 μαθητές, δήλωσε ότι μέσα σε λίγα λεπτά είχε λάβει τέσσερις προειδοποιήσεις από διαφορετικά άτομα, μεταξύ των οποίων και μία από το Μπετραβάτι, μια πόλη που βρίσκεται ακριβώς ανάντη.

Αυτό τον ώθησε να δράσει αμέσως. «Αποφάσισα ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσω άλλο», δήλωσε στο BBC. «Ακόμη κι αν η πλημμύρα δεν ερχόταν, θα επρόκειτο απλώς για μία ημέρα μαθημάτων».

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολείου, ο Νταουάντι είδε ένα κτίριο όπου διέμεναν μαθητές, περίπου 100 μέτρα από τον ποταμό, να κατακλύζεται από τον ορμητικό όγκο των νερών.

«Αν είχαμε πάρει την απόφαση 10 λεπτά αργότερα, κανείς μας, ούτε οι μαθητές ούτε εγώ, δεν θα μπορούσε να σας μιλάει σήμερα», είπε.

Μία από τις μαθήτριες δήλωσε ότι η απόφαση του Νταουάντι τους έσωσε τη ζωή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η 16χρονη Γιουνίσα είπε στους δημοσιογράφους: «Εγώ και οι φίλοι μου επιβιώσαμε για μόλις 10 δευτερόλεπτα».

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Περιέγραψε τα παιδιά να τρέχουν σε ένα λασπωμένο μονοπάτι για να ξεφύγουν, ενώ νερά και συντρίμμια κατέκλυζαν την πόλη. «Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η αγορά παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια μου», είπε. Η ίδια ξαναβρήκε την οικογένειά της τρεις ημέρες αργότερα.

Εικόνες μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ | EPA/NARENDRA SHRESTHA/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τουλάχιστον 69 σχολεία έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, επηρεάζοντας σχεδόν 19.000 παιδιά, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children.

