Συγκινεί η ιστορία της 12χρονης Μαρίας, κοριτσιού με ελληνικές ρίζες που ήρθε για διακοπές από τη Νέα Υόρκη στη χώρα μας, και οι Έλληνες γιατροί της έσωσαν τη ζωή.

Η ανήλικη, φέρεται ότι είχε καλοήθη όγκο, και οι γιατροί που την παρακολουθούσαν επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τον είχαν ανιχνεύσει. Διαπιστώθηκε στις διακοπές της οικογένειας στην Κεφαλονιά, όταν το κορίτσι είχε επί 20 μέρες πυρετό.

Αργότερα, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Αοφία, και προέβη σε επέμβαση. Το περιστατικό έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, χιερουργός στο Παίδων, που μεταξύ άλλων σημείωσε ότι: «παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών».

Η ιστορία της 12χρονης Μαρίας

Αναλυτικότερα, ο γιατρός σημείωσε: «Σήμερα ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες.

Στις 11/8 πηγαίνει στο Νοσοκομείο του νησιού. Βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει αξονική τομογραφία, που δείχνουν κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”. Διακομίζεται ξημερώματα της 12/8 στο Παίδων Αγία Σοφία. Γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση: βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, αφαίρεση του όγκου.

Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση κ νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα.

Σήμερα ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες. — Γ Καλαβρουζιώτης (@gkalavrouziotis) August 28, 2026

Οι γονείς στέλνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε γιατρό τους στη Ν. Υόρκη. Αυτός συμφωνεί με την επέμβαση, λέει δε στους γονείς ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας! Στις 14/8 πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση.

Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο εκ γενετής και μεγαλώνει μαζί του!!! Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου.

Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο», ανήρτησε στο Facebook.