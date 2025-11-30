Μενού

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον αγώνα Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το ματς Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή (30/11) στις 19:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη της σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League. Προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ είναι αήττητος στα 7 τελευταία ματς. 

Ο ΠΑΟΚ είδε να μπαίνει κάπως φρένο στην απίθανη πορεία του, με τις 7 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γνώρισε την ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο έβγαλε αντίδραση και επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 3-0 την περασμένη εβδομάδα. 

 

