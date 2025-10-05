Μενού

Λεβαδειακός: Ξεπέρασε τον Ολυμπιακό κι έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα!

Η 6η αγωνιστική είναι σε εξέλιξη και ο Λεβαδειακός σκοράρει ασταμάτητα.

Reader symbol
Newsroom
Λεβαδειακός
Λεβαδειακός | ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Λεβαδειακός προηγείται του Παναιτωλικού 4-0 στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης και πέρασε την κορυφή της καλύτερης επίθεσης, αφήνοντας τον Ολυμπιακό πίσω του, με 14 γκολ υπέρ!

Ο Λεβαδειακός είναι ήδη από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα με το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου να έχει 3 νίκες (όπως όλα δείχνουν), 1 ισοπαλία και 2 ήττες, έχοντας συνολικά 7 βαθμούς (λογικά θα φτάσει στους 10).

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ