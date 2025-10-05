Λεβαδειακός: Ξεπέρασε τον Ολυμπιακό κι έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα!

Ο Λεβαδειακός προηγείται του Παναιτωλικού 4-0 στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης και πέρασε την κορυφή της καλύτερης επίθεσης, αφήνοντας τον Ολυμπιακό πίσω του, με 14 γκολ υπέρ!
Ο Λεβαδειακός είναι ήδη από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα με το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου να έχει 3 νίκες (όπως όλα δείχνουν), 1 ισοπαλία και 2 ήττες, έχοντας συνολικά 7 βαθμούς (λογικά θα φτάσει στους 10).
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- «Έρχεται η Barbara» λέει ο Τσατραφύλλιας: Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
- Ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος: Η τελευταία ερώτηση δίχασε - «Μήπως του το χάρισαν για την τηλεθέαση;»
- Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό
- Η άγνωστη Κωνσταντία Δημογλίδου: Αριστούχα που ήθελε να γίνει παιδίατρος - Στα 22 διοικούσε το ΑΤ Κερατσινίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.