Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και μεταγραφή: Τι ισχύει με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού

Αυτά είναι τα δεδομένα που ισχύουν για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου... ξέσπασε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και επικράτησε με 99-85. Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» άρχισε θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Μπορεί στις θέσεις των γκαρντ οι «πράσινοι» να φαίνεται ότι είναι πλήρως καλυμμένοι, ωστόσο στη γραμμή των σέντερ υπάρχουν διάφορα ανοιχτά θέματα.

