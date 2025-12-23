Λεσόρ: «Με τον Ολυμπιακό είναι σκυλομαχία, ιδρώνω σαν να παίζω»

Ο Ματίας Λεσόρ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Playmakers των καναλιών Novasports μιλώντας για τον δικό του... Γολγοθά και τα συναισθήματα που τον γεμίζουν παρακολουθώντας τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού από τον πάγκο, ενώ μίλησε και για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr