Λεσόρ: Παρέλαβε το... νέο του «Batmobile», μια πανάκριβη Corvette!

Ως ένας σύγχρονος... «Batman» θα μπορεί να νιώθει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ύστερα από το νέο αυτοκίνητο που θα οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας.
Συγκεκριμένα παρήγγειλε και παρέλαβε μια ολοκαίνουργια Corvette στα πρότυπα του... Batmobile όπως ανέφερε και η εταιρεία που του το παρέδωσε σε σχετική της ανάρτηση.
