Μενού

Λεσόρ: Παρέλαβε το... νέο του «Batmobile», μια πανάκριβη Corvette!

Ο Ματίας Λεσόρ απολαμβάνει ήδη το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητό του, το οποίο παρήγγειλε και πλέον βρίσκεται στα χέρια του.

Reader symbol
Newsroom
Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ως ένας σύγχρονος... «Batman» θα μπορεί να νιώθει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ύστερα από το νέο αυτοκίνητο που θα οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα παρήγγειλε και παρέλαβε μια ολοκαίνουργια Corvette στα πρότυπα του... Batmobile όπως ανέφερε και η εταιρεία που του το παρέδωσε σε σχετική της ανάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ